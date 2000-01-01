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Семья охранника посольства в Аммане боится мести 31.07 15:17   MIGnews.com

Семья охранника посольства в Аммане боится мести

Родственники охранника посольства Израиля в Аммане, который на прошлой неделе убил двух иорданцев, обеспокоены тем, что иорданская газета «Аль-Рад» опубликовала его личные данные. Семья опасается что это может привести к мести арабских террористов.

Согласно данным "Аль-Рад", имя охранника – Зив Мояль. Он работал заместителем начальника безопасности в посольстве.

Напомним, что в прошлое воскресенье вечером террорист напал на охранника израильского посольства с отверткой и легко ранил, в ответ тот выстрелил и убил нападавшего. Второй иорданец, попавший на линию огня, был случайно задет пулей и умер позже.

После этого инцидента правительство Иордании запретило Моялю возвращаться в Израиль для лечения, требуя передать его полиции Аммана для допроса, несмотря на его дипломатический иммунитет.

Даже после возращения Зива Мояля в Израиль, правительство Иордании настаивало на том, чтобы совершенное им "преступление" было расследовано.
В конце прошлой недели израильские власти начали расследование решению юридического советника правительства Израиля.

После публикации его имени, семья Мояля опасается возмездия со стороны арабских террористов за смерть двух убитых иорданцев.
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