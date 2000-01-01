31.07 15:17 MIGnews.com

Семья охранника посольства в Аммане боится мести

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Родственники охранника посольства Израиля в Аммане, который на прошлой неделе убил двух иорданцев, обеспокоены тем, что иорданская газета «Аль-Рад» опубликовала его личные данные. Семья опасается что это может привести к мести арабских террористов.Согласно данным "Аль-Рад", имя охранника – Зив Мояль. Он работал заместителем начальника безопасности в посольстве.Напомним, что в прошлое воскресенье вечером террорист напал на охранника израильского посольства с отверткой и легко ранил, в ответ тот выстрелил и убил нападавшего. Второй иорданец, попавший на линию огня, был случайно задет пулей и умер позже.После этого инцидента правительство Иордании запретило Моялю возвращаться в Израиль для лечения, требуя передать его полиции Аммана для допроса, несмотря на его дипломатический иммунитет.Даже после возращения Зива Мояля в Израиль, правительство Иордании настаивало на том, чтобы совершенное им "преступление" было расследовано.В конце прошлой недели израильские власти начали расследование решению юридического советника правительства Израиля.После публикации его имени, семья Мояля опасается возмездия со стороны арабских террористов за смерть двух убитых иорданцев.