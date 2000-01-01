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Иордания опубликовала имя охранника посольства Израиля 31.07 07:07   MIGnews.com

Иордания опубликовала имя охранника посольства Израиля

Иорданская газета Al-Rad опубликовала снимок дипломатического удостоверения личности охранника израильского посольства в Аммане, застрелившего двух иорданских граждан на прошлой неделе.

Тем самым нанесен удар по израильской политики запрета на публикацию имени охранника.

На прошлой неделе иорданцы попытались пропагандировать собственную версию произошедшего в квартире охранника - они говорили, что охранника атаковал не 17-летний сборщик мебели Мухаммед Джававдах, но водитель грузовика, доставившего мебель. Позднее, они, однако, от такой трактовки событий отказались и теперь она практически полностью совпадает с израильской.

В первые дни иорданская пресса не публиковала имени охранника, из опасения, что это может вызвать жесткий кризис в отношениях между Израилем и Иорданией.

Кризис резко усилился после публикаций снимков встречи премьер-министра Биньямина Нетаниягу и охранника. Публикации фотографий и сообщения о теплом приеме, оказанном охраннику взбесили иорданцев и породили беспрецедентные атаки короля Абдаллы и министра иностранных дел Аймана ас-Сафади, обвинивших израильского премьера в том, что тот пытается нажить на инциденте политический капитал.

В прошлую пятницу иорданская прокуратура передала Израилю копию обвинительного заключения, в котором охранник обвинен в незаконном владении оружием и убийстве.

Король Абдалла, посетив родителей убитого поклялся, что сделает “все для того, чтобы добиться справедливости”.
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