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Отец убитого в Яффо араба: мой сын невиновен 31.07 09:19   MIGnews.com

Отец убитого в Яффо араба: мой сын невиновен

Выступая на радиостанции "Галей ЦАХАЛ", отец погибшего, который был застрелен полицией на улице города Яффо, заявил, что его сын невиновен и убит по ошибке.

Отец убитого, по имени Джамал, заявил: "Полиция преследовала моего сына, после чего хладнокровно убила".

По словам Джамала его сын в тот день был на скутере. Отец погибшего заявил: " Я думаю, что полицейские гонялись за кем-то другим, заметили моего сына и застрелили. Мой сын не был вооружен и не имел отношение, ни к каким инцидентам со стрельбой в Яффо".

По словам Джамала, скутер его сына был такого же цвета, как и у преступника, такое же телосложение, поэтому они гнались за ним.

Отец продолжил: "Они гнались за мальчиком и стреляли в упор".

Джамала считает ложью обвинение полиции в том, что его сын угрожал.

Джамала также добавил: " Он, видимо, проезжал на своем скутере. Если это была только погоня, то зачем они стреляли в голову? Зачем они убили его? Они могли стрелять только по колесам".
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