Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







После удара по Газе: напряженность на юге нарастает 31.12 07:12   MIGnews.com

После удара по Газе: напряженность на юге нарастает

Второй канал израильского ТВ сообщает, что в результате ударов ЦАХАЛа по южной Газе уничтожена наблюдательные посты ХАМАСа.

Удар нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории в пятницу, 29 декабря.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “Обстрел еще раз доказал, что Иран, через террористические и экстремистские организации пытается дестабилизировать регион. ХАМАС несет полную ответственность за ситуацию и ее последствия”.

В пятницу близ границы с Газой была обстреляна церемония , посвященная дню рождения солдата Орена Шауля. Сотни гостей были вынуждены прятаться под пластиковыми креслами или по углам. “Железный Купол” перехватил два снаряда, тертий попал в одной из зданий в шаар Ха-Негев. После обстрела церемония продолжилась.

Лидер партии Авода Ави Габай заявил: “Обстрел церемонии Орена Шауля демонстрирует, что мы утратили силу сдерживания”. Габай принимал участие в мероприятии. Член комитета Кнессета по обороне Нахман Шай заявил: “Это - унизительный провал правительства Нетаниягу. Игра в кошки-мышки с ХАМАСом не приведет нас ни к чему. По ХАМАСу следует больно ударить и принудить его к долгосрочным соглашениям, в противном случае жители юга будут брошены на произвол судьбы”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:52
Центр Иерусалима перекрыт, минфин завален мусором
08:50
ХАМАС призвал ПА разорвать связи с США
08:08
Коммунисты и голая Сара: демонстрация на бульваре Ротшильд
07:22
Либерман: Израиль обстрелян иранскими снарядами
07:18
В налоговом управлении Франции создан "еврейский отдел"
06:28
$72 млн. выделят на борьбу с антиизраильским движением BDS
05:35
В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет тюрьмы
04:31
Ирландия выдала рекордное количество паспортов иностранцам
03:44
Китай начал строительство олимпийской деревни Игр-2022
02:17
NASA сняло марсианскую зиму
01:12
Мелания Трамп назвала свои любимые сериалы
00:32
Решил спасти акулу, а чуть не лишился руки  
23:31
Сыновей предыдущего короля Саудии освободили из заключения
22:37
В психбольнице азиатка откусила часть мужа во время секса
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus