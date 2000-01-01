31.12 07:12 MIGnews.com

После удара по Газе: напряженность на юге нарастает

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Второй канал израильского ТВ сообщает, что в результате ударов ЦАХАЛа по южной Газе уничтожена наблюдательные посты ХАМАСа.Удар нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории в пятницу, 29 декабря.Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “Обстрел еще раз доказал, что Иран, через террористические и экстремистские организации пытается дестабилизировать регион. ХАМАС несет полную ответственность за ситуацию и ее последствия”.В пятницу близ границы с Газой была обстреляна церемония , посвященная дню рождения солдата Орена Шауля. Сотни гостей были вынуждены прятаться под пластиковыми креслами или по углам. “Железный Купол” перехватил два снаряда, тертий попал в одной из зданий в шаар Ха-Негев. После обстрела церемония продолжилась.Лидер партии Авода Ави Габай заявил: “Обстрел церемонии Орена Шауля демонстрирует, что мы утратили силу сдерживания”. Габай принимал участие в мероприятии. Член комитета Кнессета по обороне Нахман Шай заявил: “Это - унизительный провал правительства Нетаниягу. Игра в кошки-мышки с ХАМАСом не приведет нас ни к чему. По ХАМАСу следует больно ударить и принудить его к долгосрочным соглашениям, в противном случае жители юга будут брошены на произвол судьбы”.