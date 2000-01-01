31.12 07:22 MIGnews.com

Либерман: Израиль обстрелян иранскими снарядами

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что минометные снаряды, выпущенные по израильской территории в пятницу, 29 декабря, изготовлены в Иране.Министр сообщил, что “еще слишком рано” говорить о том, какая именно из террористических организация Газы несет ответственность за обстрел.Либерман заявил, что речь идет о “крайне серьезном” инциденте. Он указал на то, что Иран в прошлом поставил минометные снаряды такого вида нескольким террористическим организациям в Газе.По первоначальной оценке ЦАХАЛа, залп по Израилю выпустил не ХАМАС, а какая-то другая террористическая организация.