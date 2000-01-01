31.12 08:50 MIGnews.com

ХАМАС призвал ПА разорвать связи с США

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Террористическая группировка ХАМАС призвала палестинское руководство разорвать связи с Вашингтон после того, как посол США в Израиле Дэвид Фридман раскритиковал реакцию палестинцев на признание Иерусалима столицей Еврейского государства.Комментируя заявление американского дипломата, пресс-секретарь движения Фаузи Бархум заявил: "Последнее заявление посла США в Израиле в котором он назвал непринятие палестинцев решения Трампа по Иерусалиму провокационным и антисемитским отражают расистскую почву этого дипломата".Также представитель ХАМАСа отметил, что утверждения американского посла "показывают его незнание о законных правах палестинцев на их землю", а также доказывают "пренебрежение [американцами] нормами международного права".Бархум добавил, что "замечания Фридмана являются поводом для прекращения отношений между ПА и администрацией США".