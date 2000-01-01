02.07 06:27 MIGnews.com

Чудо-Женщина резко закончилась в Катаре из-за израильтянки?

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Две крупнейшие сети кинотеатров Катара прекратили показ голливудского боевика "Чудо-Женщина", причиной чему, очевидно, послужило то, что главную роль в фильме исполнила бывшая "Мисс Изриль" Галь Гадот.Как пишет The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ, с сайтов кинотеатров Vox и Novo убрали всю рекламу и сеансы супергеройского блокбастера. Позже обе сети подтвердили, что они больше не станут показывать "Чудо-женщину" ни в одном из своих кинозалов.Официальная причина для такого решения остается неизвестной, так как фильм показал себя достаточно успешным в прокате, и в катарских кинотеатрах его показывали в течение нескольких недель.Напомним, что в прошлом месяце показ "Чудо-Женщины" запретили в Ливане, Тунисе и Алжире. Некоторое время об аналогичном решении раздумывали и в Иордании, но позже тамошняя цензура все же пропустила ленту.