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В Катаре внезапно прекратили показ `Чудо-Женщины` | Фото: Olja Antic/Flickr02.07 06:27   MIGnews.com

Чудо-Женщина резко закончилась в Катаре из-за израильтянки?

Две крупнейшие сети кинотеатров Катара прекратили показ голливудского боевика "Чудо-Женщина", причиной чему, очевидно, послужило то, что главную роль в фильме исполнила бывшая "Мисс Изриль" Галь Гадот.

Как пишет The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ, с сайтов кинотеатров Vox и Novo убрали всю рекламу и сеансы супергеройского блокбастера. Позже обе сети подтвердили, что они больше не станут показывать "Чудо-женщину" ни в одном из своих кинозалов.

Официальная причина для такого решения остается неизвестной, так как фильм показал себя достаточно успешным в прокате, и в катарских кинотеатрах его показывали в течение нескольких недель.

Напомним, что в прошлом месяце показ "Чудо-Женщины" запретили в Ливане, Тунисе и Алжире. Некоторое время об аналогичном решении раздумывали и в Иордании, но позже тамошняя цензура все же пропустила ленту.
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