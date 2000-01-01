02.07 07:36 MIGnews.com

Помолвка Квентина Тарантино с дочкой Цвики Пик

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Культовый американский режиссер Квентин Тарантино объявил о своей помолвке с дочкой израильской поп-иконы Цвики Пик, Даниэлой Пик.Пара познакомилась восемь лет назад в Израиле, где Тарантино рекламировал только что вышедший блокбастер Inglourious Basterds. Роман, однако, быстро закончился, из-за того, что Тарантино был полностью погружен в свою работу. Квентин и Даниэла воссоединились где-то в 2016, после того, как режиссер приблизился к выполнению поставленной перед собой цели - он хочет снять за свою карьеру 10 фильмов. На настоящий момент он снял восемь.Даниэла Пик сообщила: “Мы счастливы и возбуждены”.Цвика Пик заявил: “Да, в нашей семье -счастье. Они обручились вчера. Мы желаем им Мазаль Тов”.Тарантино и Пик вместе были в Израиле на иерусалимском кинофестивале 2016 года. Таблоиды после этого писали, что у пары есть разногласия по вопросу о том, иметь детей или нет. New York Post писал: “Он хочет сначала жениться, прожить вместе несколько лет, а уж потом завести детей. Она не хочет ждать”.