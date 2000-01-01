02.08 10:36 MIGnews.com

"Евровидение" изменило регламент конкурса из-за Украины

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Пресс-служба Европейского вещательного союза сообщила, что организаторы конкурса "Евровидение" внесли в регламент мероприятия ряд изменений.В соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку Евровидения."Самой неприятной проблемой Евровидения в этом году стал запрет на въезд на Украину российского представителя", — отметили в Европейском вещательном союзе.Также внесены изменения в график подготовки к Евровидению. Теперь Европейский вещательный союз может в случае задержек передать право организации конкурса другому вещателю.Также организаторы потребовали, чтобы члены профессионального жюри, принимающего участие в оценке конкурсных песен, были абсолютно непредвзятыми.