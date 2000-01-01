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02.10 14:54   MIGnews.com

Израилю подарили уникальный древний молитвенник

Древнееврейский молитвенник, написанный в Каталонии, после невероятного путешествия через две мировые войны и большую часть европейского континента наконец-то нашел свой путь в Израиль.

Молитвенник был написан и проиллюстрирован вручную в автономной общине Испании в середине XIII века, за два столетия до того, как евреи были изгнаны из христианского царства.

После изгнания евреи покинули Каталонию вместе с молитвенником, и он каким-то образом оказался в Италии, затем в регионе, где сейчас находится Израиль, а затем в Салониках, которые в то время был частью Османской империи. Наконец, после этого он был доставлен в Германию.

Когда началась Вторая мировая война, рукопись исчезла и снова появилась четыре десятилетия спустя, когда она была выставлена на продажу в 1984 году.

Благодаря участию и щедрости Людвига и Эрики Джессельсон книга была приобретена, а затем пожертвована в Национальную библиотеку Израиля.

Помимо исключительной истории рукописи, ее содержание демонстрирует культурное богатство еврейских общин Испании до изгнания. Книга была предназначена для использования канторами во время Рош а-Шана и Йом Кипура.

Книга представляет собой шедевр еврейского творчества: в нее входят литургические стихи, написанные некоторыми из величайших поэтов еврейского народа, включая Иуду Галеви и Авраама ибн Эзру, и является единственным молитвенником, украшенным микрографикой – еврейской формой создания геометрических образцов с использованием микроскопических надписей.

"Эта художественная форма появляется почти исключительно в Священном писании, и поэтому увидеть ее в молитвеннике уникально", – объясняет д-р Даля-Рут Гальперин, исследователь по микрографике. "Больше ничего подобного нет", – заявила она.

Рукопись была написана на пергаменте и включает 154 страницы. Она украшена микрографическими иллюстрациями, написанными золотом на алом и голубом фоне.

"У этой книги есть по крайней мере три вещи, совершенно уникальные для нее", – рассказал д-р Авиад Столлман, руководитель отдела коллекций Национальной библиотеки.

"Стихи, написанные во время Золотого века самыми лучшими поэтами, внешняя красота с уникальной микрографикой и, помимо всего прочего в ней отражена история еврейского народа за последние несколько столетий", – уточнил он.
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