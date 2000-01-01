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Актёр из `Такси` планирует съёмки в Крыму 03.10 03:34   MIGnews.com

Актёр из "Такси" планирует съёмки в Крыму

Известнейший французский актёр Сами Насери, сделавший себе имя после участия в фильме «Такси» сообщил о том, что для съёмок своего фильма может отправиться в Крым.

"У меня много планов и идей в связи с новым фильмом. Проект масштабный. Почему бы не снять его в Крыму, если тут так живописно? Есть море, горы", - поделился своей идеей Насери.

Актёр также отметил, что санкций в связи с визитом на полуостров не боится.
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