03.10 03:34 MIGnews.com

Актёр из "Такси" планирует съёмки в Крыму

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Известнейший французский актёр Сами Насери, сделавший себе имя после участия в фильме «Такси» сообщил о том, что для съёмок своего фильма может отправиться в Крым."У меня много планов и идей в связи с новым фильмом. Проект масштабный. Почему бы не снять его в Крыму, если тут так живописно? Есть море, горы", - поделился своей идеей Насери.Актёр также отметил, что санкций в связи с визитом на полуостров не боится.