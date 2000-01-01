03.10 03:34 MIGnews.com
Актёр из "Такси" планирует съёмки в Крыму
Известнейший французский актёр Сами Насери, сделавший себе имя после участия в фильме «Такси» сообщил о том, что для съёмок своего фильма может отправиться в Крым.
"У меня много планов и идей в связи с новым фильмом. Проект масштабный. Почему бы не снять его в Крыму, если тут так живописно? Есть море, горы", - поделился своей идеей Насери.
Актёр также отметил, что санкций в связи с визитом на полуостров не боится.
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