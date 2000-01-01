03.10 04:43 MIGnews.com

Сериал "Воронины" вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

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Телесериал "Воронины" включили в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого долгого из адаптированных сериалов в мире.Такую информацию предоставила пресс-служба телеканала СТС."Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире — это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television", — сообщили в пресс-службе.Первая серия вышла 16 ноября 2009 года, после чего вышло ещё 20 сезонов и 455 серий.Всем известный сериал является первой и самой успешной адаптацией американского сериала "Все любят Рэймонда".Тем не менее, после 210 серии персонажи стали жить своей жизнью.