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Сериал `Воронины` вошёл в Книгу рекордов Гиннесса 03.10 04:43   MIGnews.com

Сериал "Воронины" вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Телесериал "Воронины" включили в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого долгого из адаптированных сериалов в мире.

Такую информацию предоставила пресс-служба телеканала СТС.

"Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире — это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television", — сообщили в пресс-службе.

Первая серия вышла 16 ноября 2009 года, после чего вышло ещё 20 сезонов и 455 серий.

Всем известный сериал является первой и самой успешной адаптацией американского сериала "Все любят Рэймонда".

Тем не менее, после 210 серии персонажи стали жить своей жизнью.
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