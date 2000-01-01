02.10 09:43 MIGnews.com

Мерлин Мэнсон отменил свои концерты из-за травмы

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Американский рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон отменил девять концертов своего турне по США, назначенных на период с 2 по 14 октября, после полученной во время выступления в Нью-Йорке травмы, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на представителя музыканта."Мэрилин Мэнсон вынужден отменить несколько своих октябрьских выступлений во время предстоящего турне по США", — приводит журнал выдержку из заявления представителя музыканта.Представитель певца сообщил, что выступления, начиная с Бостона 2 октября вплоть до Хьюстона 14 октября, будут перенесены на другие даты.Во время концерта в Нью-Йорке на Мэнсона упала объемная декорация, после чего его госпитализировали, а концерт был остановлен.