04.08 01:27 MIGnews.com

Борода Супермена может обойтись компании в 25 млн. долларов

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Усы Супермена, которые отрастил американский актер Генри Кавилл, могут обойтись компании Warner Bros в миллионы долларов. Известно, что по сюжету персонаж актера не имеет усов, однако Кавиллу они необходимы в связи со параллельными съемками в другом фильме.Как сообщает издание Comic Book, актер отрастил усы для съемок в боевике "Миссия невыполнима 6" и не мог избавиться от них ради участия в "Лиге справедливости", где играет Супермена."Обычно приходится создавать новый цифровой образ лица актера, чтобы полностью убрать усы и все тени, которые они отбрасывают. Также приходится учитывать положение тела, мимику, синхронизировать большое количество параметров. Не говоря уж о всевозможных фильтрах", - отметил специалист по спецэффектам.Известно также, что по самым скромным подсчетам, пересъемки "Лиги справедливости" обойдутся Warner Bros в 25 миллионов долларов.