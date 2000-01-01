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Борода Супермена может обойтись компании в 25 млн. долларов | Фото: GillyBerlin/Flickr04.08 01:27   MIGnews.com

Борода Супермена может обойтись компании в 25 млн. долларов

Усы Супермена, которые отрастил американский актер Генри Кавилл, могут обойтись компании Warner Bros в миллионы долларов. Известно, что по сюжету персонаж актера не имеет усов, однако Кавиллу они необходимы в связи со параллельными съемками в другом фильме.

Как сообщает издание Comic Book, актер отрастил усы для съемок в боевике "Миссия невыполнима 6" и не мог избавиться от них ради участия в "Лиге справедливости", где играет Супермена.

"Обычно приходится создавать новый цифровой образ лица актера, чтобы полностью убрать усы и все тени, которые они отбрасывают. Также приходится учитывать положение тела, мимику, синхронизировать большое количество параметров. Не говоря уж о всевозможных фильтрах", - отметил специалист по спецэффектам.

Известно также, что по самым скромным подсчетам, пересъемки "Лиги справедливости" обойдутся Warner Bros в 25 миллионов долларов.
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