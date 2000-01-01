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Портал Vulture составил топ сценаристов всех времен 03.10 12:30   MIGnews.com

Портал Vulture составил топ сценаристов всех времен

Американский портал Vulture составил рейтинг лучших сценаристов всех времен. В список вошли сто драматургов мирового кинематографа.

Лидером стал автор фильмов "В джазе только девушки", "Сансет бульвар", "Потерянный уик-энд" и "Свидетель обвинения" Билли Уайлдер. Он написал сценарии к 79 картинам и срежиссировал 27 лент. Уайлдер получил шесть "Оскаров" и скончался в 2002 году в возрасте 95 лет.

Второе место разделили братья Итан и Джоэл Коэны, написавшие сценарии к своим фильмам "Фарго", "Старикам тут не место" ,"Бартон Финк", "Перекресток Миллера" и "Большой Лебовски".

На третьей строчке — Роберт Таун, работавший над "Китайским кварталом", "Якудзой", «Фирмой" и двумя первыми боевиками франшизы "Миссия: невыполнима".

В первую десятку также вошли Квентин Тарантино (режиссера отметили за сценарии к его "Бешеным псам", "Криминальному чтиву" и "Бесславным ублюдкам"), Фрэнсис Форд Коппола ("Крестный отец", "Апокалипсис сегодня"), Уильям Голдман ("Буч Кэссиди и Сандэнс Кид"), Чарли Кауфман ("Быть Джоном Малковичем»" "Вечное сияние чистого разума"), Вуди Аллен ("Энни Холл"), Нора Эфрон ("Силквуд") и Эрнест Леман ("На север через северо-запад").

Завершает рейтинг 38-летний Джордан Пил, автор сценария и режиссер хоррора 2017 года "Прочь".
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