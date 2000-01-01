04.07 08:05 MIGnews.com

Под фанеру: Бритни Спирс прыгает по тель-авивской сцене

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Американская поп-икона Бритни Спирс дала “живой” концерт в парке Яркон, Тель-Авив.Мероприятие порадовало тысячи израильских поклонников певицы, собравшихся на шоу несмотря на несусветную жару.Бритни вышла на сцену в том, что в ее случае считается артистическим костюмом - зеленом с блестками наряде, демонстрирующем большую часть массы тела певицы, приехавшей порадовать израильтян своим новым альбомом Work Bitch.Злые языки утверждают, что Бритни даже не пыталась сделать усилие и пошевелить губами - но ее песни звучали, одна за другой, подозрительно похоже на студийную запись. Бритни - не Адель, которая была вынуждена отменить два концерта из-за проблем с голосовыми связками. Бритни продает не свой голос, а свое шоу, и голосовые связки к этому имеют лишь опосредствованное отношение.