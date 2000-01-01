Израиль "возвращается" на Евровидение

Израильская корпорация телерадиовещания "Кан" получила временное членство в Европейском вещательном союзе (ЕВС), что дает ей право транслировать конкурс песни "Евровидение", а Израилю, соответственно, отправлять своего участника на следующее соревнование, которое пройдет в Португалии.
Но, как сообщает Jerusalem Post, это не дает Еврейскому государству стопроцентную гарантию членства и участия в будущем.
По словам старшего сотрудника ЕВС по связям с общественностью Клэр Рейнфорд, союз ждет соответствующего решения БАГАЦа, которое должно определить законность создания "Кан".
"Мы примем решение о членстве после директивы суда, которую мы ожидаем получить в начале ноября. Пока мы ждем решения о членстве, им ("Кан" и Израилю – ред.) разрешено участвовать в песенном конкурсе", - заявила она JPost.
Напомним, что в этом году "Кан" пришел на смену своему предшественнику – управлению телерадиовещания (Решут ха-шидур), который был членом ЕВС в течение почти 70 лет. Однако компромисс, в ходе которого новостной блок был отделен от остальных функций "Кан", может привести к исключению его из Европейского вещательного союза и, следовательно, участия в "Евровидении".
В мае Верховный суд запретил отделять новостной блок, пообещав принять окончательное решение по этому поводу в ноябре.
Стоит отметить, что, оглашая оценки Израиля конкурсантам Евровидения, представитель Еврейского государства Офер Нахшон шокировал весь мир, попрощавшись со зрителями в прямом эфире. При этом его слова звучали так, будто Израиль навсегда покидает Евровидение.
"На протяжении последних 44 лет, Израиль принимал участие в Евровидении, победив три раза.. Но сегодня, в нашу финальную ночь, незадолго до того, как IBA будет закрыт навсегда, от имени всех нас я хотел бы поблагодарить Европу за все эти магические моменты и прекрасные годы", - сказал он.