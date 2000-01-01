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Американская актриса извинилась за бойкот Израиля | Фото: Tabercil/Flickr04.10 08:32   MIGnews.com

Американская актриса извинилась за бойкот Израиля

Американская актриса Грета Гервиг сожалеет о том, что подписала письмо с призывом к бойкоту Израиля.

Как сообщило во вторник агентство JTA, в июле она стала одним из 60 артистов, которые обратились к руководству крупнейшего культурного центра Нью-Йорка - Линкольн-центр - с требованием отменить показ пьесы "К концу земли", основанной на романе популярного израильского писателя Давида Гроссмана.

Повод для бойкота участники увидели в том, что деньги на спектакль выделило израильское Управление по делам культуры в Северной Америке.

Петицию инициировала некоммерческая организация Adalah-NY, которая занимается продвижением бойкота Израиля на почве взаимоотношений с палестинскими арабама.

Однако в интервью New York Post, которое Гервиг дала в прошлую пятницу, актриса призналась, что, прежде чем встать на сторону бойкотирующих, она недостаточно разбиралась в вопросе.

"Этим летом мой близкий друг попросил вписать свое имя в письмо. Вообще-то я с осторожностью отношусь к вопросам, с поддержкой которых выступаю, но в этом случае было не так. Я была незнакома со всей сложностью вопроса, заключенной в письме, и не нашла времени для его изучения.

Вместо этого, так как письмо уже подписали многие другие мои друзьями и коллеги, которых я знаю как сознательных и уважаемых людей, я согласилась добавить и свое имя. И хоть я уважаю других подписантов, для меня … это было ошибкой - моей ошибкой - и я сожалею о всех неприятных чувствах, которые я могла причинить", - заявила актриса.

Как отмечают в NYP, на недавних кинофестивалях в Торонто и Теллуриде журналистам приказали не задавать ей вопросов о скандальном письме, так как она готовится к лоббистской кампании в Американской киноакадемии.

Издание сообщает, что драма "Божья коровка", где она не только сыграла главную роль, но и который стал ее режиссерским дебютом. Ее агент подобные заявления отрицает, была номинирована на "Оскар".
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