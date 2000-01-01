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Олег Табаков идёт на поправку 06.01 03:44   MIGnews.com

Олег Табаков идёт на поправку

Известного и заслуженного актёра СССР Олега Табакова, который недавно попал в больницу, пока не собираются выписывать. Однако, по словам заслуженного врача России и заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Леонида Печатникова - состояние актёра значительно улучшилось.

"Сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы", — рассказал Печатников.

Кроме того, он сообщил, что предоставленная в СМИ ранее информация о том, что Табакова ввели в искусственную кому не соответствует действительности.

"Недавно приезжал специально приглашенный доктор из Германии, медицинское светило. Так вот, когда он увидел нашу аппаратуру и ознакомился с курсом лечения, проведенным Табакову, то признал, что в Германии врачам вряд ли бы удалось справиться с инфекцией, сразившей этого пациента", — добавил Печатников.

Напомним, Олег Табаков попал в больницу 27 ноября 2017 года. У него диагностировали сепсис и "синдром глубокого оглушения".
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