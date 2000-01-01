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Порт ОАЭ не впустил катарские танкеры из-за блокады | Фото: Thinkstock05.07 15:19   MIGnews.com

Порт ОАЭ не впустил катарские танкеры из-за блокады

Два танкера с газовым конденсатом из Катара были не допущены в порт в ОАЭ.

Как сообщила во вторник эмиратская газета The National со ссылкой на Национальну нефтяную компанию Абу-Даби, два танкера с общим грузом в 1 миллион баррелей конденсата, направлявшихся на нефтеперерабатывающий завод в Ар-Рувейсе, пришлось перенаправить из-за действующих против Катара санкций.

В то же время ADNOC опровергла заявления катарской нефтегазовой корпорации Qatar Petroleum о том, что она якобы объявила о наступлении обстоятельств непреодолимой силы по контракту (форс-мажор), чтобы прекратить поставки газового конденсата из Катара.
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