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06.07 03:26   MIGnews.com

В Эфиопии обнаружили древнюю мечеть

На востоке Эфиопии (Восточная Африка) во время раскопок археологи обнаружили древнюю мечеть. Предположительно, храм был построен в XII веке.

Расположен мусульманский храм в городе Харла, пик расцвета которого приходится на Х век.

Профессор Тимати Инсолл из Эксетерского университета (Великобритания) заявил, что когда-то город Харла был ремесленным и торговым центром региона. Ремесленники, проживавшие здесь, специализировались на изготовлении ювелирных изделий и бижутерии.

"Мы пришли к выводу, что население города было смешанным. Здесь проживали как коренные жители, так и иностранцы. Об этом свидетельствуют найденные здесь артефакты, которые были привезены из Мадагаскара, Китая, Мальдив и Йемена", - отметил Инсолл.
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