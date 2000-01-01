06.07 03:26 MIGnews.com

В Эфиопии обнаружили древнюю мечеть

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На востоке Эфиопии (Восточная Африка) во время раскопок археологи обнаружили древнюю мечеть. Предположительно, храм был построен в XII веке.Расположен мусульманский храм в городе Харла, пик расцвета которого приходится на Х век.Профессор Тимати Инсолл из Эксетерского университета (Великобритания) заявил, что когда-то город Харла был ремесленным и торговым центром региона. Ремесленники, проживавшие здесь, специализировались на изготовлении ювелирных изделий и бижутерии."Мы пришли к выводу, что население города было смешанным. Здесь проживали как коренные жители, так и иностранцы. Об этом свидетельствуют найденные здесь артефакты, которые были привезены из Мадагаскара, Китая, Мальдив и Йемена", - отметил Инсолл.