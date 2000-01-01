Звезда "Секса в большом городе" может стать губернатором
Обладательница премий "Эмми", "Тони" и "Грэмми", американская актриса Синтия Никсон в отрытую заявила о своих политических амбициях, выразив намерение бороться за кресло губернатора своего родного штата Нью-Йорк.
Как пишет The Wall Street Journal, на следующих выборах, которые состоятся в 2018 году, 51-летняя "Миранда" из популярного сериала "Секс в большом городе" составит конкуренцию действующему губернатору-демократу Эндрю Куомо, который не планирует отдавать свой пост без борьбы.
Собеседник издания, американский аналитик и директор Союза за качественное образование Билли Истон, назвал актрису " нестандартным кандидатом с прогрессивными идеями, которые будут привлекать людей".
Как известно, Синтия Никсон – открытая лесбиянка и с 2012 года находится в браке с ЛГБТ-активисткой Кристин Маринони, следовательно, она может вполне рассчитывать на поддержку сторонников либеральных сил.
К остальным кандидатам WSJ относит еще двух демократов – мэра города Сиракьюс Стафани Майнер и бывшего сенатора Терри Гипсона.