05.10 15:10 MIGnews.com

Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2017 году объявлен английский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Об этом Нобелевский комитет объявил в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме.Нобелевского комитета. Соответствующее заявление вывешено на сайте Нобелевского комитета.Он отмечен, как писатель, "который в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну под нашим иллюзорным ощущением связи с миром".В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал американский поэт и певец Боб Дилан.Чаще всего Нобелевскую премию в области литературы присуждали за произведения на английском языке (28 раз), затем следуют авторы, писавшие на французском (14 раз), немецком (13 раз), испанском (11 раз) и шведском (7 раз) языках. Большинство обладателей награды творили в прозе – прозаиков среди лауреатов до сегодняшнего дня было 77 человек.В этом году сумма Нобелевской премии была увеличена на 1 миллион шведских крон – до 9 млн крон, что примерно эквивалентно сумме в 1 млн 119 тыс. американских долларов.Ранее на этой неделе в Стокгольме уже были оглашены имена лауреатов престижной научной премии в области физиологии и медицины. Ими стали американские исследователи Джефри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Награда присуждена им с формулировкой: "За открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточный ритм". Кроме того, уже известны обладатели награды в области физики. Ими стали американцы Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн, которые сконструировали детектор гравитационных волн и сумели опытным путем подтвердить их существование. Накануне также стали известны имена лауреатов по химии. Ими стали Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон, которые внесли огромный вклад в развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для исследования биомолекул.