06.08 18:44 MIGnews.com

Петах Тиква: вокруг светской школы назревает скандал

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Родители учеников светской школы "Пика", находящейся в Петах Тикве крайне озабочены слухами о намерении мэрии города установить на территории школьного двора вместо грядки для учащихся младших классов, четыре каравана, где по слухам собираются открыть детский садик для детей из ультра-религиозных семей.По мнению родителей учащихся школы, если эти слухи оправдаются, то это увеличит количество детей в школе как минимум на сто человек, что приведет к ухудшению условий для школьников, так как им будут мешать крики маленьких детей, значительно добавит количество машин возле школы и приведет к изрядным неудобствам для самих родителей.Однако основным камнем преткновения является сам факт попытки смешать светских и ультра-религиозных детей. " Школа Пика была первым светским учебным заведением в городе, и мы не позволим этому изменится, возле нашей школы и так уже построили несколько ультра-религиозных заведений, а сейчас хотят привлечь их и в нашу школу", - заявляет одна из матерей учащихся. "Мы не против ультра-религиозных семей, однако считаем, что наша школа должна оставаться светской".В родительском комитете заявили, что подали запрос в мэрию города чтобы подтвердить или опровергнуть эти слухи, однако если они окажутся верными, родители готовы бойкотировать начало следующего учебного года.По словам одного из учредителей движения "Грубая Правда", Йоава Прокофьева - "Статус кво между религиозным и светским населением города очень важен и подобные шаги не способствуют сближению между так называемыми "секторами" в нашем народе".Также, активист движения Бригита Мерзон обратилась к мэрии через депутатов горсовета с требованием разъяснить ситуацию. По её мнению, судя по всему, была допущена непростительная ошибка, которая требует немедленного исправления вне зависимости от того кем и при чьем попустительстве она была совершена.Официального ответа от мэрии пока не поступило.