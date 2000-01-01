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Петах Тиква: вокруг светской школы назревает скандал 06.08 18:44   MIGnews.com

Петах Тиква: вокруг светской школы назревает скандал

Родители учеников светской школы "Пика", находящейся в Петах Тикве крайне озабочены слухами о намерении мэрии города установить на территории школьного двора вместо грядки для учащихся младших классов, четыре каравана, где по слухам собираются открыть детский садик для детей из ультра-религиозных семей.

По мнению родителей учащихся школы, если эти слухи оправдаются, то это увеличит количество детей в школе как минимум на сто человек, что приведет к ухудшению условий для школьников, так как им будут мешать крики маленьких детей, значительно добавит количество машин возле школы и приведет к изрядным неудобствам для самих родителей.

Однако основным камнем преткновения является сам факт попытки смешать светских и ультра-религиозных детей. " Школа Пика была первым светским учебным заведением в городе, и мы не позволим этому изменится, возле нашей школы и так уже построили несколько ультра-религиозных заведений, а сейчас хотят привлечь их и в нашу школу", - заявляет одна из матерей учащихся. "Мы не против ультра-религиозных семей, однако считаем, что наша школа должна оставаться светской".

В родительском комитете заявили, что подали запрос в мэрию города чтобы подтвердить или опровергнуть эти слухи, однако если они окажутся верными, родители готовы бойкотировать начало следующего учебного года.

По словам одного из учредителей движения "Грубая Правда", Йоава Прокофьева - "Статус кво между религиозным и светским населением города очень важен и подобные шаги не способствуют сближению между так называемыми "секторами" в нашем народе".

Также, активист движения Бригита Мерзон обратилась к мэрии через депутатов горсовета с требованием разъяснить ситуацию. По её мнению, судя по всему, была допущена непростительная ошибка, которая требует немедленного исправления вне зависимости от того кем и при чьем попустительстве она была совершена.

Официального ответа от мэрии пока не поступило.
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