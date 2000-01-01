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Как Кейт Уинслет за Ван Гогом повторила 06.10 22:30   MIGnews.com

Как Кейт Уинслет за Ван Гогом повторила

Американский телеведущий Джимми Фллон вывел актрису Кейт Уинслет на откровенный разговор. Джимми попросил Кейт рассказать ему какую-нибудь историю, которую никто о ней раньше не слышал.

Тогда Уинслет призналась, что до того, как сделала карьеру в кино, мечтала стать парикмахером. Более того, она активно практиковалась в любимом на тот момент деле и стригла всех членов семьи и своих знакомых.

Как-то раз один знакомый попросил Кейт поправить его стрижку, будущая актриса с радостью согласилась, но в тот раз стрижка окончилась полным фиаско. Уинслет увлеклась и случайно отрезала мужчине кусок уха!

Джимми сначала решил, что звезда так шутит, но Кейт ещё раз повторила свои слова и отметила, что говорит абсолютно серьёзно.

"Разумеется, на этом моя карьера парикмахера была окончена навсегда", - призналась Уинслет.

Тем не менее, по словам Кейт, пострадавший не держит зла на актрису, а наоборот, показывает всем своим знакомым пострадавшее ухо и хвастается тем, что его изувечила сама Уинслет.
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