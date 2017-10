06.10 09:06 MIGnews.com

Харви Вайнштейн уходит из руководства с позором

65-летний Харви Вайнштейн уходит из The Weinstein Company после скандальной публикации The New York Times о сексуальных домогательствах, продолжавшихся десятилетиями. Газета привела слова нынешних и бывших сотрудников кинокомпании Вайнштейна, которые сообщили о приставаниях босса.В тексте говорится, что Вайнштейн достиг конфиденциального урегулирования с восемью женщинами, среди которых была и актриса Роуз Макгоуэн.Американский кинопродюсер прокомментировал громкую публикацию о себе: "Я знаю, что мое прошлое поведение с коллегами причинило им много боли. Искренне прошу простить меня. Пытаюсь исправиться, но мне еще предстоит преодолеть долгий путь", - сказал Вайнштейн The New York Times.Харви оспаривает некоторые факты и мнения, приведенные в статье, что не мешает ему работать с психотерапевтом над собственным поведением.Кроме Макгоуэн, о приставаниях продюсера сообщила и актриса Эшли Джадд. 20 лет назад она встретилась с ним, чтобы обсудить роль, а в ответ "получила предложение подняться в его номер, сделать ему массаж и принять вместе душ".Звезда вспоминала: "Я была шокирована, но он еще несколько лет не отставал от меня, под различными предлогами предлагая встретиться с ним в интимной обстановке".Известно, что Вайнштейн нанял адвокатов и специалистов по антикризисному PR, которые теперь помогают ему выпутываться из сложного положения. Продюсер заявил, что намерен уйти в отпуск.