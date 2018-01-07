07.01 13:15 MIGnews.com

Израиль: найдено поселение, основанное полмиллиона лет назад

"האולר של תקופת האבן": נחשף אתר בן חצי מיליון שנה בג'לג'וליה • לכל הפרטים >> https://t.co/LJsPDhFGDg pic.twitter.com/uN9ku7Tftq — חדשות עשר (@news10) January 7, 2018

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В ходе раскопок в округе а-Шарон ученые Управления древностей и Тель-авивского университета обнаружили доисторическую стоянку, существовавшую около 500 тысяч лет назад.По словам исследователей, во всем Восточном Средиземноморье было найдено лишь несколько подобных поселений.Площадь обнаруженного поселения – около одного гектара. На его территории найдены тысячи доисторических артефактов, в том числе сотни кремневых орудий. Добавим, что работы проводились перед расширением арабского населенного пункта Джальджулия и финансировались Земельным управлением Израиля."Это исключительная находка, которая проливает свет на культуру раннего палеолита в нашем регионе. Похоже, что в районе Джальджулии были очень удачные условия для стоянки – люди возвращались сюда снова и снова", – говорят руководители раскопок Мааян Шемер и Ран Баркаи.По их словам, стоянка была заселена представителями вида "человек прямоходящий" – непосредственными предками современного человека.Археологи отмечают, что они выживали с помощью охоты и собирательства, что вынуждало их перемещаться с места на место – в зависимости от источников пищи.Помимо пропитания, доисторическому человеку требовался источник воды и залежи кремня – для изготовления орудий труда и охоты. Скорее всего, воду они брали из ручья Кана, который 500.000 лет назад протекал ближе к стоянке, чем сейчас. "Похоже, что люди помнили о хороших стоянках, возвращаясь сюда каждый год", – говорят ученые."Для нас эта стоянка стала неожиданностью. Найти столь обширный доисторический объект подобной сохранности – очень радостное событие", – отмечает Мааян, напоминая, что в непосредственной близости к Джальджулии расположены еще два важных объекта, в том числе – пещера Кесем.