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Израильские археологи обнаружили стоянку предков человека | Фото:07.01 13:15   MIGnews.com

Израиль: найдено поселение, основанное полмиллиона лет назад

В ходе раскопок в округе а-Шарон ученые Управления древностей и Тель-авивского университета обнаружили доисторическую стоянку, существовавшую около 500 тысяч лет назад.





По словам исследователей, во всем Восточном Средиземноморье было найдено лишь несколько подобных поселений.

Площадь обнаруженного поселения – около одного гектара. На его территории найдены тысячи доисторических артефактов, в том числе сотни кремневых орудий. Добавим, что работы проводились перед расширением арабского населенного пункта Джальджулия и финансировались Земельным управлением Израиля.

"Это исключительная находка, которая проливает свет на культуру раннего палеолита в нашем регионе. Похоже, что в районе Джальджулии были очень удачные условия для стоянки – люди возвращались сюда снова и снова", – говорят руководители раскопок Мааян Шемер и Ран Баркаи.

По их словам, стоянка была заселена представителями вида "человек прямоходящий" – непосредственными предками современного человека.

Археологи отмечают, что они выживали с помощью охоты и собирательства, что вынуждало их перемещаться с места на место – в зависимости от источников пищи.

Помимо пропитания, доисторическому человеку требовался источник воды и залежи кремня – для изготовления орудий труда и охоты. Скорее всего, воду они брали из ручья Кана, который 500.000 лет назад протекал ближе к стоянке, чем сейчас. "Похоже, что люди помнили о хороших стоянках, возвращаясь сюда каждый год", – говорят ученые.

"Для нас эта стоянка стала неожиданностью. Найти столь обширный доисторический объект подобной сохранности – очень радостное событие", – отмечает Мааян, напоминая, что в непосредственной близости к Джальджулии расположены еще два важных объекта, в том числе – пещера Кесем.
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