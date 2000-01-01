07.07 23:13 MIGnews.com
Владимира Этуша выписали из больницы
Народного артиста СССР, 95-летнего Владимира Этуша выписали из больницы. Об этом сообщает "Политика Сегодня
" со ссылкой на представителей медучреждения.
Актера госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского 26 июня после падения с лестницы в поликлинике. Обследование выявило у него ушиб спины.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок ранее заявил, что рассчитывает увидеть Этуша на сцене театра в новом сезоне, который стартует 6 сентября.
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