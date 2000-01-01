07.08 23:28 MIGnews.com

Галь Гадот сыграет в продолжении "Чудо-женщины"

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Знаменитый образ "Чудо-женщины" израильской актрисы Галь Гадот появится в новом фильме "Вспышка"."Фильм "Вспышка" компании DC Extended Universe планируют выпустить в 2020 году", сообщил обозреватель Forbes Марк Хьюз в минувшие выходные. Так, продолжение фильма "Чудо-женщина" выйдет в декабре 2019 года.Это будет пятый DC фильм, в котором Галь Гадот появится в образе "Чудо-женщины". Также израильская актриса сыграет роль в фильме "Лига справедливости", который планируют выпустить этой осенью.Также в 2016 году Гадот дебютировала в качестве супергероя DC Comics в фильме "Бэтмен против Супермена".Ожидается, что "Чудо-женщина" "сорвет" 400 миллионов долларов в кассах США в выходные дни, и до 800 миллионов по всему миру.