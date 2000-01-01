Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Галь Гадот сыграет в продолжении `Чудо-женщины` 07.08 23:28   MIGnews.com

Галь Гадот сыграет в продолжении "Чудо-женщины"

Знаменитый образ "Чудо-женщины" израильской актрисы Галь Гадот появится в новом фильме "Вспышка".

"Фильм "Вспышка" компании DC Extended Universe планируют выпустить в 2020 году", сообщил обозреватель Forbes Марк Хьюз в минувшие выходные. Так, продолжение фильма "Чудо-женщина" выйдет в декабре 2019 года.

Это будет пятый DC фильм, в котором Галь Гадот появится в образе "Чудо-женщины". Также израильская актриса сыграет роль в фильме "Лига справедливости", который планируют выпустить этой осенью.

Также в 2016 году Гадот дебютировала в качестве супергероя DC Comics в фильме "Бэтмен против Супермена".

Ожидается, что "Чудо-женщина" "сорвет" 400 миллионов долларов в кассах США в выходные дни, и до 800 миллионов по всему миру.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:12
Большинство израильтян: Нетаниягу невиновен
21:51
Кахлон объявил о рассылке результатов “Большой лотереи”
20:54
Reuters: ISIS, возможно, обстреляло ракетами Ливан
20:32
Индийские солдаты убили боевиков на границе с Пакистаном
19:56
Бригада "пожарных-поджигателей" задержана на Сицилии
19:34
Британка диагностировала у себя рак через смартфон
18:52
Нетаниягу встретился с делегацией американских конгрессменов
18:29
ВВС Ирака нанесли удар по ISIS в Талль-Афаре
17:55
В Турции задержаны иностранцы, планировавшие теракт
17:37
Миллиардер Абрамович разводится с Жуковой
17:04
Встреча Аббаса с королем Иордании
16:33
Катар и Турция провели совместные военные учения
16:01
Иранская журналистка не вылетела в Израиль
15:51
Опубликована полная версия видео отдыха Путина в Сибири
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus