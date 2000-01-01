07.10 16:46 MIGnews.com

Из-за ортодоксов в Иерусалиме отменили Неделю космоса

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Министерство науки, технологии и космоса отменило проведение в столице Израиля Недели космоса, которая была запланирована на рынке Махане Йехуда ("Шук"). Как пишет "Едиот Ахронот" такое решение глава ведомства Офир Акунис принял на фоне давления ортодоксов в горсовете Иерусалима.Так, член "Яадут а-Тора" Йоханан Вайцман потребовал от Акуниса и генерального директора его министерства Переца Вазана, чтобы они отменили мероприятие, так как оно будет проводиться в лавках, торгующих некошерными товарами, и магазинах, которые продают хамец в Песах.Кроме того, у большинства торговых точек на Махане Йехуда нет полной лицензии на ведение бизнеса, а сам рынок работает во вред местным жителям, нанося ущерб их качеству жизни, порождая "беспорядки и преступность", утверждает Вайцман.Очевидно, он имел в виду бар Casino de Paris, в котором должно было пройти мероприятие, так как у него действительно нет сертификата кашрута, хотя в нем и подают блюда с молочными продуктами. С другой стороны Неделя космоса в других городах – Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве – тоже будет проходить в некошерных заведениях, но их проведение отменено не было."Едиот Ахронот" пишет, что Акунис и Вазан согласились с его аргументами, и мероприятие действительно было отменено, после чего с министром связался заместитель мэра Иерусалима Офер Беркович."Представители хареди уже не впервые пытаются навредить Шуку. Я связался с министром науки и его генеральным директором, который заверил меня, что события на рынке Махане Йехуда пройдут, согласно плану, несмотря на возражения. Я благодарю министра и приглашаю жителей Иерусалима посетить Шук для участия в Неделе космоса", - сказал Беркович.Как сообщил организатор мероприятия – Израильское космическое агентство (ISA), – оно все же состоится, но в другом месте, которое будет объявлено позже.Решение мэрии раскритиковала бывшая градоначальница столицы, а ныне член Кнессета от "Кулану" Рахель Азария."Нам сообщили, что после давления со стороны ортодоксального члена горсовета в Иерусалиме была отменена Неделя космоса, тогда как, кстати, многие представители ультраортодоксального сектора против этого возражают.Несмотря на заявление Министерства науки, новую дату все еще не объявили. Иерусалим – город с чрезвычайно разнородным населением, и, несмотря на все продемонстрированные нами сложности, мы можем сожительствовать и создавать общественное пространство для всех.Для абсолютного большинства жителей столицы будет немыслимо пропустить Неделю космоса из-за абсолютного меньшинства. Стыдно, что проведение этого события согласно планам пришлось отстаивать. Я надеюсь, что министерство космоса остается верным своему слову, и Иерусалим может насладиться захватывающей Недели космоса", - заключила парламентарий.В министерстве науки отказались как-либо комментировать свое решение.