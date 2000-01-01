08.01 09:27 MIGnews.com

В Голливуде прошла церемония вручения “Золотого глобуса”

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В Голливуде состоялась 75-я церемония вручения премии “Золотой глобус”. Мероприятие проходило в ночь на 8 января по местному времени в отеле “Беверли-Хилтон” в Лос-Анджелесе.Лучшим драматическим фильмом была признана лента "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" режиссера Мартина Макдонаха. Лучшим актером второго плана был назвал Сэм Роквелл.Фрэнсис Макдорманд завоевала "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса драматического фильма" за роль в "Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури".Легендарный Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена". Актер обошел таких сових коллег по цеху как Тома Хэнкса, Дэниэла Дэй-Льюиса и Дензела Вашингтона.Джеймс Франко получил премию "Золотой глобус" как лучший комедийный актер за роль в фильме "Горе-творец".“Лучшим режиссером” был признан Гильермо дель Торро за киноленту "Форма воды".Полный список опубликован на сайте firstshowing.net.