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Археологи нашли потерянный дом апостолов Иисуса Христа 08.08 15:06   MIGnews.com

Археологи нашли потерянный дом апостолов Иисуса Христа

Израильские археологи нашли потерянный римский город Юлия - дом трех апостолов Иисуса.

Считается, что город Юлия, расположенный на вершине Вифсаиды на северном берегу озера Кинерет, был домом трех апостолов Иисуса Христа - Петра, Андрея и Филиппа, сообщает "Haaretz".

О городе Юлия первым упоминал знаменитый римский историк Иосиф Флавий. По Археологи нашли потерянный дом апостолов Иисуса Христа

Израильские археологи нашли потерянный римский город Юлия - дом трех апостолов Иисуса. Считается, что город Юлия, расположенный на вершине Вифсаиды на северном берегу озера Кинерет, был домом трех апостолов Иисуса Христа - Петра, Андрея и Филиппа, сообщает "Haaretz". О городе Юлия первым упоминал знаменитый римский историк Иосиф Флавий.

словам историка, город был построен на месте рыбацкой деревушки.

Юлия был основан царем Филиппом, сыном библейского царя Ирода. Название город получил в честь Юлии Августы, матери императора Тиберия

Археолог Мордехай Авиам из Колледжа Кинерет сообщил "Haaretz", что "царь модернизировал Вифсаиду из деревни в полис, надлежащий город".

Археолог добавил: "Мы действительно, все это время не знали, где был город. Но баня свидетельствует о существовании городской культуры. Наш главный сюрприз заключался в том, что на дне раскопок на небольшом участке была обнаружена стена здания, а рядом с ней мозаичный пол и артефакты, которые характеризуют баню".

Мозаичная стена - это признак того, что когда-то там стояла церковь. Епископ Баварии, посетивший Израиль в 725 году н.э., рассказал о посещении церкви в Вифсаиде, которая была построена над домом Петра и Андрея.

Другая причина, почему город Юлиас, вероятней, находится на месте, называемым эль-Арадж, связана с ошибочной оценкой уровня озера Кинерет.

Согласно расчетам, проведенным вблизи этого места, предполагают, что уровень озера был на 209 метров ниже уровня моря в период расцвета города.

Но, тогда это бы означало, что эль-Арадж находился под водой в период Византийской империи, чего не может быть.

Исследователи обнаружили, что римский слой находится на уровне 211 м ниже уровня озера, что имело бы смысл, если бы город существовал в этом районе в то время.

Существуют еще два места, где может быть город. Но ученные надеются, что они, наконец, нашли древний город.
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