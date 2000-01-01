09.10 19:48 MIGnews.com

В Лос-Анджелесе установили памятник актёру Антону Ельчину

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Лос-Анджелесе установили памятник Антону Ельчину, американскому актеру русского происхождения, который погиб в прошлом году в результате несчастного случая. Об этом сообщил в воскресенье, 8 октября новостной портал TMZ.По его данным, бронзовую ростовую статую установили на могиле актера, расположенной на кладбище Hollywood Forever.Больше всего актер известен по роли Павла Чехова в возрожденной киносерии "Стартрек" и образу молодого Кайла Риза в картине "Терминатор: Да придет спаситель".На церемонии открытия мемориала присутствовали многие коллеги и друзья артиста, включая звезд, с которым он ранее работал – режиссер Джей Джей Абрамс, актеры Саймон Пегг, Зои Салдана.Также на церемонии открытия мемориала присутствовала актриса Дженнифер Лоуренс, с ней Ельчин играл в фильмах "Бобер" и "Как сумасшедший".Напомним, что 27-летнего Ельчина нашли мертвым возле собственного дома в Калифорнии в июне 2016 года. Причиной смерти назвали асфиксию от воздействия тупым предметом. Припарковавшись у дома, актер пошел открывать железные ворота, оставив свой автомобиль с включенным двигателем. Машина покатилась со склона и придавила его.