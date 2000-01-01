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Агент 007: названо имя 25-го Джеймса Бонда | Фото: www.GlynLowe.com10.07 23:22   MIGnews.com

Агент 007: названо имя нового Джеймса Бонда

Несмотря на все заверения больше никогда и ни при каких обстоятельствах не играть Джеймса Бонда, Дэниэл Крейг все же согласился вновь воплотить на экранах роль самого известного киношпиона всех времен и народов.

Как пишет The Mirror, продюсер нового фильма Барбара Брокколи два года уговаривала голливудского актера продолжить свое участие в "бондиане" и он не устоял. Впрочем после выпуска последней, 24-й по счету, части кинофраншизы - "007: Спектр", Крэйг клялся, что лучше "вскроет себе вены", чем опять сыграет Джеймса Бонда даже за 100 млн. долларов, которые ему предлагали за роль "агента 007".

По слухам, такое отвращение к "бондиане" у него вызвала критика его исполнения главной роли, а также травма колена, полученная им на съемках.

Кроме того, известно, что Брокколи привлечет к участию и другую звезду равного масштаба - певицу Адель, которая за свой хит "Skyfall" к фильму "007: Координаты Скайфолл" была удостоена самых высоких наград - "Оскара", "Грэмми" и "Золотого глобуса".
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