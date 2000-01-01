11.10 01:07 MIGnews.com

Star Wars анонсировал трейлер нового эпизода Звездных войн

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В сети появился 8 эпизод культового фильма "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи". Проморолик был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.Премьеру фильма планируют 25 декабря 2017 года. В главных ролях киносаги сыграют Марк Хэмилл, Дейзи Ридли, Оскар Айзек и Адам Драйвер. Принцессу Лею сыграет Керри Фишер, которая скончалась через несколько месяцев после завершения съемок.Действие нового эпизода – продолжение предыдущей части Звездных войн. В трейлере показано, как Рей тренируется вместе с Люком Скайуокером и Кайло Реном, а Финн и По Дамерон сражаются с Первым Орденом в космосе и на земле.