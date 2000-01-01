10.10 12:09 MIGnews.com

Галь Гадот может заменить Анджелину Джоли

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В ремейке фильма "Невеста Франкенштейна" может сыграть израильская модель и актриса Галь Гадот, хоть изначально роль предложили Анджелине Джоли.Однако, было решено: если Джоли сниматься не захочет - на её место возьмут Галь.Стоит отметить, что с самой актрисой о такой вероятности студия Universal и сам режиссер переговоры пока не провели. Решили для начала дождаться решения Джоли. Актриса ещё не успела ознакомиться с финалом сценария и выразить своё мнение по этому поводу.Недавно сообщалось о том, что съёмки фильма заморозят на неопределённый срок. Мол, съёмки крайне ответственные, задумка масштабная, так как это должен быть "особенный фильм".Ремейк действительно будет долгожданным, так как о готовности начать съёмки ленты первые сообщения появились ещё в 2009 году.