11.10 03:01 MIGnews.com

Сталлоне выступит в роли режиссера спин-оффа "Рокки"

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Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне снимет и спродюсирует продолжение ленты "Крид: Наследие Рокки", спин-оффа "Рокки". Об этом во вторник, 10 октября сообщил сам актер на своей странице в Instagram, передает ТАСС.Как заявил Сталлоне, он ждет режиссерской и продюсерской работы с "невероятно талантливым" Майклом Бакари Джорданом. "Еще один раунд!!" — добавил актер в Instagram.Производство фильма начнется в 2018 году.В спин-оффе Джордан играет сына Аполло Крида – соперника и друга Рокки Бальбоа. Герой Сталлоне становится наставником молодого спортсмена.Роль в фильме "Крид: Наследие Рокки", который вышел в 2015 году, принесла Сталлоне номинацию на "Оскар" и премию "Золотой глобус".Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в киноэпопеях "Рокки" и "Рэмбо". Фильм про боксера, добившегося успеха, был удостоен кинопремии "Оскар" в трех номинациях, в том числе за лучшую режиссуру.