Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Сталлоне выступит в роли режиссера спин-оффа `Рокки` | Фото:11.10 03:01   MIGnews.com

Сталлоне выступит в роли режиссера спин-оффа "Рокки"

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне снимет и спродюсирует продолжение ленты "Крид: Наследие Рокки", спин-оффа "Рокки". Об этом во вторник, 10 октября сообщил сам актер на своей странице в Instagram, передает ТАСС.

Как заявил Сталлоне, он ждет режиссерской и продюсерской работы с "невероятно талантливым" Майклом Бакари Джорданом. "Еще один раунд!!" — добавил актер в Instagram.

Производство фильма начнется в 2018 году.

В спин-оффе Джордан играет сына Аполло Крида – соперника и друга Рокки Бальбоа. Герой Сталлоне становится наставником молодого спортсмена.

Роль в фильме "Крид: Наследие Рокки", который вышел в 2015 году, принесла Сталлоне номинацию на "Оскар" и премию "Золотой глобус".

Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в киноэпопеях "Рокки" и "Рэмбо". Фильм про боксера, добившегося успеха, был удостоен кинопремии "Оскар" в трех номинациях, в том числе за лучшую режиссуру.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:28
Голливуд восстал против продюсера "Властелина колец"
01:07
Star Wars анонсировал трейлер нового эпизода Звездных войн
00:11
Звезда "Игры престолов" разыграл свою невесту
23:48
Учёные назвали неправильные сочетания продуктов
21:37
"Мэр Хеврона – осужденный террорист "
21:18
Глава Каталонии не стал объявлять о независимости автономии
20:50
Гражданина Израиля арестовали на Синае
20:25
Нападение с использованием кислоты в Лондоне
19:32
Расплата за месть: бывшая получит 670 тыс. шекелей
18:57
Мексика: в туристических районах убиты 9 человек
18:20
Гигантский советский спутник рухнет на Землю в октябре
17:58
Франция: масштабный протест госслужащих против сокращений
16:56
Очередные нападки ПА на Израиль
16:29
Видео: у арабов конфисковали футбольный мяч на Храмовой горе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus