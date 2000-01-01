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Скончался журналист Виктор Топаллер 11.01 07:31   MIGnews.com

Скончался журналист Виктор Топаллер

В Нью-Йорке скончался известный журналист и режиссер Виктор Тоаллер, сообщает RTVI.

Топаллер родился в Москве. В 191 году он закончил ГИТИС с красным дипломом. Топаллер ставил эстрадные шоу, музыкальные спектакли и организовывал фестивали. В 1990 он уехал в Израиль, где работал в газетах «Спутник», «Новости недели», «Глобус», «Время». В 2000 году Топаллер был приглашен на работу в Америку и стал сотрудником телеканала RTVI.

Виктор Топаллер проработал на RTVI 17 лет. Каждого выпуска его программ ждали в самых разных городах и странах — везде, где говорят по-русски. Он умел «раскрыть» любого гостя, умел смеяться и шутить как никто, умел жить полной и яркой жизнью.

Топаллер скончался от рака легких, который был диагностирован всего несколько месяцев назад.
Летом Виктору должно было исполниться 60.
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