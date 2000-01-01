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Джонни Депп снялся в клипе Мэнсона | Фото: Thinkstock11.10 12:21   MIGnews.com

Джонни Депп снялся в клипе Мэнсона

Голливудский актёр Джонни Депп снялся в новом клипе на песню Мэрилина Мэнсона Say10.

Клип снят соответственно образу самого исполнителя - вызов обществу, эротика, кровь и религиозная тематика.

6 октября на лейбле Loma Vista состоялся релиз юбилейного, десятого студийного альбома "короля шок-рока" Мэрилина Мэнсона. Пластинка называется Heaven Upside Down ("Небеса вверх дном") и включает в себя десять треков.

Сам же исполнитель уже много лет находится в дружеских отношениях с актёром. В 2016 году, когда состоялся скандальный развод Дэппа с актрисой Эмбер Херд, музыкант выступил в защиту актера.

"Джонни один из самых добрых людей, которых я знаю – в той степени, когда аж сердце щемит, насколько он добр к друзьям и окружающим. Его просто несправедливо распяли", - заявил тогда Мэнсон.

Сейчас же Джонни понемногу приходит в себя после непростых событий в личной жизни.


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