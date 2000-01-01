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Российский миллиардер продает картину Да Винчи за 100 млн 12.10 05:21   MIGnews.com

Российский миллиардер продает картину Да Винчи за 100 млн

Картина, написанная в XVI веке легендарным Леонардо Да Винчи, будет продана 15 ноября на аукционе Christie’s. Стартовая цена работы под названием Salvator Mundi, что в переводе с латыни означает "Спаситель мира", составит 100 млн. долларов.

И хотя изначально аукционный дом не раскрывал имя владельца картины, газете The Wall Street Journal его имя стало известно – это российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Отмечается, что, помимо Да Винчи главный акционер Банка Кипра и бывший владелец "Уралкалия", он продает также и другие картины из своей коллекции, среди которых работы Гогена, Модильяни, Пикассо и Матисса. "Спасителя мира" он приобрел в 2013 году за 79 млн.

О самой картине известно не очень много, так как она многие годы считалась потерянной. Ее "рождение" датируют около 1500 года. В середине XVII в. ею владел английский король Карл I, после которого она веками переходила из рук в руки европейских монархов, после чего пропала.

А в 2005 году случилось величайшее открытие века в мире живописи – в ходе реставрации полотно, которое считалось одной из работ "школы да Винчи", освободили от слоев краски и обнаружили под ним оригинальное изображение.

"Спаситель мира" является последней из сохранившихся работ художника в частном, а не музейном владении.

Специалисты Christie’s уже назвали работу да Винчи "святым Граалем", ее обнаружение – "событием большим, чем открытие новой планеты".
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