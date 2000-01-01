Вышел трейлер ужастика по мотивам "Людей Икс"

20th Century Fox Russia анонсировал русскоязычный проморолик хоррора "Новые мутанты". Клип опубликован на YouTube-канале корпорации.
Сообщается, что действия в фильм разворачиваются во вселенной "Люди Икс".
Фильм о группе детей, которых держат взаперти из–за их супер способностей.
В киноленте снялись Мэйси Уильямс ( Известна своей ролью Арьи Старк в сериале "Игра престолов"), Аня Тейлор ( "Сплит", "Ведьма"), Чарли Хитон ("Очень странные дела") и Алиси Брага (снялась в культовом фильме "Я – легенда"). Режиссер картины – Джош Бун.
Премьера хоррора намечена на 12 апреля 2018 года.
"Люди Икс" — серия комиксов, созданная Стэном Ли и Джеком Керби. Компания 20th Century Fox сняла по мотивам комиксов девять фантастических фильмов, а также сериал "Одаренные", первый эпизод которого вышел в начале октября.