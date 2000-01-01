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У звезды фильма `Любовь и голуби` парализовало ноги 14.08 23:31   MIGnews.com

Звезду фильма "Любовь и голуби" приковало к постели

Состояние здоровья известной по роли Надюхи в фильме "Любовь и голуби" актрисы Нины Дорошиной ухудшается после перенесенного инфаркта несколько лет назад. Сейчас 82-летняя артистка находится в очень тяжелом состоянии: у нее отнялись ноги.

В минувшую субботу Дорошиной вызывали "скорую помощь". Врачи сделали оставшейся одной, без родных, актрисе обезболивающие уколы и уехали.

"Мне очень тяжело. Я не встаю и даже с трудом могу говорить. Мышцы ног атрофировались, мучает астма и радикулит, сердце болит постоянно. Даже не верится, что я буквально год назад бегала на каблуках. Сейчас мне никто не помогает. Я одна. Брат тоже тяжело болен, но за ним ухаживает его жена, а мне помочь некому. Правда, соседи и знакомые иногда покупают продукты и лекарства, спасибо им за это. Но сейчас многие в отпусках", - цитирует Дорошину "Московский комсомолец".
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