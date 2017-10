14.10 23:15 MIGnews.com

Опубликовано видео с лидером Linkin Park незадолго до смерти

В Сети выложили выпуск шоу Carpool Karaoke с Честером Беннингтоном, ставший для солиста Linkin Park посмертным. Его сняли менее чем за неделю до самоубийства музыканта.С разрешения семьи Беннингтона и членов его группы ролик выложили на странице Linkin Park в Facebook. На снятых кадрах ничто не предвещало трагедии: музыкант шутил, говорил о детях и даже преподал ведущему Кену Джонгу урок экстремального вокала.За время шоу артист исполнил свои хиты Numb, In The End и Talking To Myself. Кроме того, участники Carpool Karaoke спели I Donʼt Want To Miss A Thing группы Aerosmith, Under The Bridge (Red Hot Chili Peppers) и Sweet Home Alabama (Lynyrd Skynyrd).