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Ливан запретил фильм Спилберга из-за Израиля | Фото: Gage Skidmore/Flickr15.01 10:38   MIGnews.com

Ливан запретил фильм Спилберга из-за Израиля

Незадолго до премьеры ливанские власти официально запретили прокат нового фильма американского режиссера Стивена Спилберга The Post, который в российском прокате выходит под названием "Секретное досье".

Как сообщает ливанской портал Annahar со ссылкой на свои источники в местной киноиндустрии, во время прохождения стандартной процедуры одобрения правительственной цензурой вмешались участники Кампании сторонников бойкота Израиля в Ливане (CBSIL), которые начали давить на Бейрут.

Участники бойкота напомнили о поддержке Спилбергом Еврейского государства во время Второй Ливанской войны - в 2006 году режиссер (являющийся, как известно, евреем по происхождению) пожертвовал Израилю миллион долларов, за что попал в "черный список" Лиги арабских государств.

Решение же Ливана было вынесено в качестве реакции на рекомендации комиссии Министерства экономики агентству общей безопасности, за которым и находится последнее слово в данного рода вопросах.

Международная премьера ленты состоялась 12 января, однако в Ливане она должна была выйти 18 января.

Действие снятой киностудией 20th Century Fox драмы повествует о журналистах The New York Times и The Washington Post, у которых оказались секретные документы Пентагона о войне во Вьетнаме. Главные роли в фильме исполнили оскароносные Том Хэнкс и Мерил Стрип.
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