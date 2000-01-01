Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







16.01 04:28   MIGnews.com

Натюрморт Пикассо выставят на аукционе Christie's

Натюрморт Пабло Пикассо "Обескровленный петух" выставят на лондонские торги "Искусство импрессионизма и модернизма" Christie's в феврале.

Об этом в понедельник, 15 января сообщает "Интерфакс".

Датируемая 1947-1948 годами работа Пабло Пикассо "Обескровленный петух", картина относится к знаменитой серии натюрмортов, написанных художником во время и сразу после окончания Второй мировой войны.

Картина оценивается в 2,2 – 2, 8 миллионов фунтов.

Другие топ-лоты - две работы Жоана Миро "Мужская голова" 1932 г. и "Картина" 1926 г. Также на акуцион выставлены гуашевая работа Василия Кандинского 1932 г. и картина маслом Пауля Клее 1921 г. Картины принадлежали к персональной коллекции каталонского живописца и скультора Антони Тапиеса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:12
Резня в школе Перми: нападавшие признали свою вину
11:47
Кевина Спейси обвинили в расизме
11:39
Тель-Авив: два юноши в коме от наркотика изнасилований
11:15
В Иране возобновилась работа навигационного приложения Waze
10:42
Ливан требует закрыть посольства исламских государств в США
10:38
В ЕС предложили сократить "черный список" офшорных стран
10:11
ООП призывает заморозить признание Израиля
10:02
Конец пути: на смену Аббасу придет хамасник
09:47
СМИ: Американцы снабдили курдское ополчение системами ПВО
09:17
Дани Данон осудил речь Аббаса
09:16
Беннет помирился с Ликудом
08:48
Китай не будет участвовать в обсуждении санкций против КНДР
08:20
Ответчик по иску Яира Нетаниягу: мне затыкают рот
08:13
Активистам ХАМАС запретили "гуманитарные визиты" в Израиль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus