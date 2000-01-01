16.01 04:28 MIGnews.com

Натюрморт Пикассо выставят на аукционе Christie's

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Натюрморт Пабло Пикассо "Обескровленный петух" выставят на лондонские торги "Искусство импрессионизма и модернизма" Christie's в феврале.Об этом в понедельник, 15 января сообщает "Интерфакс".Датируемая 1947-1948 годами работа Пабло Пикассо "Обескровленный петух", картина относится к знаменитой серии натюрмортов, написанных художником во время и сразу после окончания Второй мировой войны.Картина оценивается в 2,2 – 2, 8 миллионов фунтов.Другие топ-лоты - две работы Жоана Миро "Мужская голова" 1932 г. и "Картина" 1926 г. Также на акуцион выставлены гуашевая работа Василия Кандинского 1932 г. и картина маслом Пауля Клее 1921 г. Картины принадлежали к персональной коллекции каталонского живописца и скультора Антони Тапиеса.