15.06 22:19 MIGnews.com

"Майн кампф" с автографом Гитлера продадут на аукционе

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В Великобритании на аукцион выставят редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" с его автографом. Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году.Автограф фюрера находится на переднем форзаце. "Майн кампф" выставят на торгах аукционного дома Silverwoods в городе Клайтеро, округ Ланкашир.Как ожидается, книга с редким автографом уйдет с молотка не менее, чем за 1 тысячу фунтов (около $1 275).Аукционист Джеймс Томпсон пояснил, что некоторые люди не смогут даже дотронуться до какого-либо предмета, связанного с нацизмом, но найдутся и те, кто считает, что книгу надо сохранить, несмотря на все ужасы правления Адольфа Гитлера."В каком-то смысле это способ прикоснуться к чудовищу", - резюмировал он.Отметим, что вождь нацистов старался не подписывать какие-либо документы, поэтому этот экземпляр книги считается очень редким.