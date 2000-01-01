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15.06 22:19   MIGnews.com

"Майн кампф" с автографом Гитлера продадут на аукционе

В Великобритании на аукцион выставят редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" с его автографом. Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году.

Автограф фюрера находится на переднем форзаце. "Майн кампф" выставят на торгах аукционного дома Silverwoods в городе Клайтеро, округ Ланкашир.

Как ожидается, книга с редким автографом уйдет с молотка не менее, чем за 1 тысячу фунтов (около $1 275).

Аукционист Джеймс Томпсон пояснил, что некоторые люди не смогут даже дотронуться до какого-либо предмета, связанного с нацизмом, но найдутся и те, кто считает, что книгу надо сохранить, несмотря на все ужасы правления Адольфа Гитлера.

"В каком-то смысле это способ прикоснуться к чудовищу", - резюмировал он.

Отметим, что вождь нацистов старался не подписывать какие-либо документы, поэтому этот экземпляр книги считается очень редким.
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