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15.06 21:57   MIGnews.com

В Нобелевской речи Боба Дилана нашил плагиат

Лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана уличили в том, что он частично сплагиатил свою нобелевскую речь. В частности, музыканта упрекают в использовании цитат с сайта для студентов SparkNotes.

Как пишет издание Slate, он использовал несуществующую цитату из "Моби Дика" Германа Мелвилла. Также он говорил о влиянии на него как автора таких произведений, как "Одиссея" Гомера и "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка.

В части лекции о "Моби Дике" оказалось очень много заимствований из хрестоматийного пересказа книги на Sparknotes – сходство было обнаружено в 20 из 78 предложений о романе.

Любопытно, что не смогли заметить уловки автора даже именитые члены Шведской королевской академии – после того, как в начале июня Дилан отправил им аудиозапись традиционной нобелевской лекции, они назвали ее "выдающейся и очень выразительной".

Напомним, что Нобелевскую премию артисту присудили 13 октября прошлого года "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции".
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