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Умер сыгравший Шарикова актер Владимир Толоконников 16.07 10:43   MIGnews.com

Умер сыгравший Шарикова актер Владимир Толоконников

На 75-ом году жизни в Москве скончался прославившийся ролью Полиграфа Полиграфовича Шарикова в "Собачьем сердце" (1988) Владимира Бортко актер театра и кино Владимир Толоконников.

Со ссылкой на представителей театра Лермонтова в Алма-Ате, ведущим артистом которого являлся Толоконников, РИА "Новости" пишет, что он скончался в ночь на 16 июля от остановки сердца.

"Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра", — сказала собеседница агентства, отметив, что Толоконников недавно вернулся в российскую столицу после съемок в Геленджике.

В пресс-службе алма-атинского театра им. Лермонтова сообщили, что артист долгое время болел, хотя в последнее время себя чувствовал хорошо. Кроме того, был пролит свет на некоторые подробности его похорон.

"Владимир Алексеевич будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище", — говорится в сообщении театра в Facebook.

За свою кинокарьеру Толоконников снялся более чем в 60 полнометражных фильмах и сериалах. В 2007 году за роль Хоттабыча в одноименной кинокомедии Петра Точилина он получил кинонаграду MTV в номинации "Лучшая комедийная роль".
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