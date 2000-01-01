17.08 03:27 MIGnews.com

Захоронение с древними гробницами обнаружили в Египте

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Археологи обнаружили в южной части Египта три гробницы, возраст которых составляет примерно две тысячи лет.Находку обнаружили в ходе раскопок в районе Аль-Камиль Сахарави в провинции Эль-Минья, расположенной к югу от Каира.В гробницах нашли несколько каменных саркофагов, а также глиняные фрагменты.По словам представителя Высшего совета древностей Египта, район, где были найдены гробницы, в течение долгого времени использовался для захоронений.В одной из могил, находились четыре саркофага, на которых изображены очертания человеческих лиц.В другой гробнице экскаваторы наткнулись на шесть могильных ниш, одна из которых явно предназначалась для захоронения маленького ребенка.На основе глиняных фрагментов, найденных в гробницах, ученые предположили, что захоронение относится к периоду между 27 династией, основанной в 525 году до н.э., и греко-римским периодом, продолжавшимся с 332 до н.э. по IV век.Начальник экспедиции Али Бакри рассказал, что в гробницах были найдены останки как мужчин, так и женщин и детей разных возрастов, передает Би Би Си.