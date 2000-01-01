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17.08 03:27   MIGnews.com

Захоронение с древними гробницами обнаружили в Египте

Археологи обнаружили в южной части Египта три гробницы, возраст которых составляет примерно две тысячи лет.

Находку обнаружили в ходе раскопок в районе Аль-Камиль Сахарави в провинции Эль-Минья, расположенной к югу от Каира.

В гробницах нашли несколько каменных саркофагов, а также глиняные фрагменты.

По словам представителя Высшего совета древностей Египта, район, где были найдены гробницы, в течение долгого времени использовался для захоронений.
В одной из могил, находились четыре саркофага, на которых изображены очертания человеческих лиц.

В другой гробнице экскаваторы наткнулись на шесть могильных ниш, одна из которых явно предназначалась для захоронения маленького ребенка.

На основе глиняных фрагментов, найденных в гробницах, ученые предположили, что захоронение относится к периоду между 27 династией, основанной в 525 году до н.э., и греко-римским периодом, продолжавшимся с 332 до н.э. по IV век.

Начальник экспедиции Али Бакри рассказал, что в гробницах были найдены останки как мужчин, так и женщин и детей разных возрастов, передает Би Би Си.
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