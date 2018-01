17.01 16:23 MIGnews.com

Фильм Стивена Спилберга разрешили показать в Ливане

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство внутренних дел Ливана разрешило прокат последнего фильма Стивена Спилберга "Секретное досье" (The Post), таким образом, отменив запрет, изданный службой общей безопасности несколько дней назад."Министр внутренних дел Нохад Машнук собирается разрешить фильм к показу", - сообщает агентство Reuters cо ссылкой на свои "высокопоставленные источники".Стоит отметить, что ливанское МВД достаточно редко нарушает предписания службы общей безопасности, которая помимо контроля над ливанскими границами также отвечает за цензуру фильмов, театральных постановок и печатных изданий.Ливанская компания-дистрибьютор "Секретного досье" подтвердила, что премьера фильма в Бейруте и в других городах состоится, как и было запланировано, 18 января.Как уже сообщалось, решение о бойкоте было принято на фоне того, что Стивен Спилберг попал в "черный список" Лиги арабских государств за то, что в 2006 году (во время Второй Ливанской войны) пожертвовал Израилю миллион долларов. Кроме того, как пишет The Hollywood Reporter, "Секретное досье" было запрещено, поскольку режиссер снял несколько сцен из своего фильма "Список Шиндлера" в Иерусалиме.Действие снятой киностудией 20th Century Fox драмы повествует о журналистах The New York Times и The Washington Post, у которых оказались секретные документы Пентагона о войне во Вьетнаме. Главные роли в фильме исполнили оскароносные Том Хэнкс и Мерил Стрип.